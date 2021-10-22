Полиция возбудила почти 800 дел за подделку COVID-сертификатов

В Министерстве внутренних дел Украины назвали количество открытых уголовных дел по факту подделки сертификатов вакцинации. Таких в стране уже почти 800.

Об этом сообщил﻿ министр внутренних дел Денис Монастырский в Facebook.

"Почти 800. Именно столько уголовных производств начато по факту подделки сертификатов вакцинации. Тем временем в Украине фиксируется наибольшая смертность от COVID-19. Поэтому обращаюсь ко всем! Сообщайте о фактах подделки сертификатов на горячую линию киберполиции 0 800 505 170 или за номером 102" , - написал министр.

Напомним, за изготовление и сбыт поддельной медицинской документации правонарушителям может грозить наказание - от штрафа в 17 тыс. грн до 5 лет лишения свободы. А за использование поддельных справок и сертификатов предусмотрено наказание - от штрафа в размере до 850 грн до ограничения свободы на срок до 2 лет.