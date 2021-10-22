Защитная маска Razer поступила в продажу

Компания Razer начала продажи высокотехнологичной защитной маски Zephyr, которая разрабатывалась по проекту с кодовым названием Project Hazel. Приобрести новинку можно по ориентировочной цене 100 долларов США, сообщает 3Dnews.

Устройство использует фильтры класса N95, обеспечивая высокую эффективность. Утверждается, что маска способна фильтровать 99 % бактерий и 95 % частиц размером до 0,3 микрона, содержащихся в воздухе.

Конструкцией предусмотрено наличие двух втягивающих вентиляторов, которые могут работать в двух режимах — со скоростью вращения 6200 и 4200 оборотов в минуту.

Изображение Razer

Реализована многоцветная подсветка Razer Chroma RGB с палитрой из 16,8 млн оттенков. Настраивать её работу можно при помощи сопутствующего мобильного приложения для смартфона.

Изображение Razer

Заряда аккумуляторной батареи хватит на восемь часов работы без подсветки с низкой скоростью вращения вентиляторов и на 3,5 часа с подсветкой и высокой скоростью вращения вентиляторов. На полную подзарядку через порт USB Type-C требуется приблизительно два часа.

Маска имеет размеры 181 × 104 × 104 мм и весит около 206 г. Для подключения к смартфону служит беспроводная связь Bluetooth Low Energy.