Обзор всех электропикапов, которые запустят в продажу

О Tesla Cybertruck уже знает каждый, кто интересуется автомобилями. Возможно, вы слышали и о других электрических пикапах, но в этом обзоре мы собрали их все, сообщает 24 Канал.

Количество электрических пикапов продолжает расти, по крайней мере в анонсах и презентациях, хотя фактически ни один покупатель еще не получил ни одного такого авто. Посмотрим, на что ждут заказчики.

Ford F-150 Lightning

Мощность и крутящий момент: 563 л.с., 1050 Нм;

Максимальный запас хода: 482 км;

Ускорение 0 – 100 км/ч: 4,4 с;

Полезная нагрузка: 900 кг

Буксировка: 4500 т;

Цена: 40 - 90 тыс. долларов;

Старт производства: весна 2022 года.

Chevrolet Silverado EV

Мощность и крутящий момент: н/д;

Максимальный запас хода: 643 км;

Ускорение 0 – 100 км/ч: н/д;

Полезная нагрузка: н/д;

Буксировка: н/д;

Цена: н/д;

Старт производства: до 2025 года, презентация модели весной 2022 года.

GMC Hummer EV

Мощность и крутящий момент: 1014 л.с., 1500 Нм (на колесах);

Максимальный запас хода: 482 км;

Ускорение 0 – 100 км/ч: 3 c;

Полезная нагрузка: 1000 кг;

Буксировка: 4,6 т;

Цена: 79 995 – 112 595 долларов;

Старт производства: осень 2021 года (дорогие комплектации), базовая версия модели доступна с 2024 года.

Безымянный пикап Ram

В июле этого года Stellantis объявил, что в 2024 году на рынок выйдет электрический пикап, не предоставив никакой дополнительной информации. Тизерное изображение также немного раскрывает о будущей новинке.

Tesla Cybertruck

Мощность и крутящий момент: 800 л.с. (прибл.), н/д;

Максимальный запас хода: 804 км;

Ускорение 0 – 100 км/ч: 2,9 c;

Полезная нагрузка: н/д;

Буксировка: 6,3 т;

Цена: 39 900 – 69 900 долларов;

Старт производства: конец 2021 – начало 2022 года (сначала дорогие комплектации).

Rivian R1T

Мощность и крутящий момент: 750 л.с., 1122 Нм;

Максимальный запас хода: 643 км;

Ускорение 0 – 100 км/ч: 3 с.;

Полезная нагрузка: 900 кг;

Буксировка: 5 т;

Цена: от 67 500 долларов;

Старт производства: сентябрь 2021 года.

Bollinger В2

Мощность и крутящий момент: 614 л.с., 905 Нм;

Максимальный запас хода: 320 км;

Ускорение 0 – 100 км/ч: 4,5

Полезная нагрузка: 2,2 т;

Буксировка: 3,4 т;

Цена: от 125 000 долларов;

Старт производства: до конца 2021 года.

Lordstown Endurance

Мощность и крутящий момент: 600 л.с., н/д;

Максимальный запас хода: 402 км;

Ускорение 0 – 100 км/ч: н/д;

Полезная нагрузка: н/д;

Буксировка: 3,6 т;

Цена: от 52 500 долларов;

Старт производства: до конца 2021 года (может быть отложен).

Atlis XT

Мощность и крутящий момент: 600 л.с., н/д;

Максимальный запас хода: 804 км;

Ускорение 0 – 100 км/ч: 5 с;

Полезная нагрузка: 2,2 т;

Буксировка: 9 т (прицеп с "гусиной шеей" – до 15,8 т);

Цена: от 45 000 долларов;

Старт производства: не определен.

Fisker Alaska

Об этом пикапе практически ничего не известно, поскольку генеральный директор компании лишь анонсировал его появление тизерным изображением в Twitter в феврале этого года. Сейчас компания Fisker сосредоточена на запуске своего электрического внедорожника Ocean следующего года, так пикап, вероятно, появится на рынке не ранее 2023 года.

Alpha Wolf

Мощность и крутящий момент: н/д;

Максимальный запас хода: 402 – 442 км;

Ускорение 0 – 100 км/ч: 6.2 с;

Полезная нагрузка:н/д;

Буксировка: 1360 кг;

Цена: 36 – 46 тисяч долларов;

Старт производства: 4-й квартал 2023 года.

Alpha Wolf+

Мощность и крутящий момент: н/д, н/д;

Максимальный запас хода: 450 км;

Ускорение 0 – 100 км/ч: 5,9 с;

Полезная нагрузка:н/д;

Буксировка: 3 т;

Цена: 40 – 48 тысяч долларов;

Старт производства: не определен.

Alpha Superwolf

Мощность и крутящий момент: н/д, н/д;

Максимальный запас хода: 482 км;

Ускорение 0 – 100 км/ч: 6,5 с.;

Полезная нагрузка:н/д;

Буксировка: 3 т;

Цена: 48 – 56 тыс. долларов;

Старт производства: не определен.

Fering Pioneer

Мощность и крутящий момент: н/д, 600 Нм;

Максимальный запас хода: 80 км + 6920 км на биодизеле;

Ускорение 0 – 100 км/ч: н/д;

Полезная нагрузка:1,5 Т;

Буксировка: н/д;

Цена: от 207 100 долларов;

Старт производства: первая половина 2022 года.

Canoo Anyroad

Мощность и крутящий момент: 500+ л.с., н/д;

Максимальный запас хода: 320+ км;

Ускорение 0 – 100 км/ч: н/д;

Полезная нагрузка: 815 кг;

Буксировка: н/д;

Цена: от 35 тысяч долларов;

Старт производства: конец 2022 года.

Nikola Badger