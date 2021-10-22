Квартира в пригороде: что строят возле Киева и сколько это стоит

Киевские пригороды начали активно застраиваться новым жильем 10-12 лет назад. С тех пор спрос и предложение квартир в городах и населенных пунктах вокруг столицы ежегодно растет. По состоянию на октябрь 2021 года в пригороде Киева строят 147 жилых комплексов. Это на 14 ЖК больше, чем год назад, пишет Наталья Миняйло, РБК-Украина.

Почему квартиры возле Киева настолько востребованы, какая разница в цене квартир между Киевом и городами-спутниками, и чего ждать жителям пригородов в ближайшие годы?

Преимущества современного пригорода

Комплексная жилая застройка пригородов развивается бешеными темпами. Ежегодно за городом вводят в эксплуатацию все больше квадратных метров жилья. По состоянию на 2020 год Киевская область уже обошла Киев по количеству сданного жилья (по данным реестра ГАСИ соотношение составило 58% на 42% в пользу области).

Мотивы этого явления понятны:

средняя стоимость кв. метра нового жилья за городом дешевле на 35%;

стремительное развитие инфраструктуры населенных пунктов позволяет реализовать большинство ежедневных потребностей. Особенно при дистанционной работе;

красивая природа, парки, набережные и водоемы, которые есть почти во всех районах пригорода;

состояние жилого фонда и окружающей среды в городах-спутниках часто лучше, чем в некоторых микрорайонах столицы, где можно приобрести относительно бюджетное жилье.

Наибольшим спросом в пригородах пользуется малоэтажная застройка — до 6 этажей, по данным президента АСНУ Юрия Питы. Также особое внимание покупатели обращают на инфраструктуру внутри жилого комплекса, поскольку после карантина люди поняли, что квартира – это не только место для сна. Появились потребности в жилье, которое было бы удобным для работы и учебы.

Фото: ЖК в Буче (LUN.ua)

Какое жилье интересует больше всего

Самыми популярными среди покупателей являются жилые комплексы, которые:

находятся на расстоянии до 20 км от Киева;

имеют удобное транспортное сообщение с Киевом и соседними населенными пунктами;

имеют рекреационный и досуговый потенциал (наличие мест для занятий спортом и хобби, современные и интересные детские площадки, а также зоны для прогулок);

имеют объекты инфраструктуры (школы, детские сады, кафе, рестораны) или потенциал для их строительства.

"Многие потенциальные покупатели обращают внимание на безопасную, преимущественно закрытую для посторонних территорию, наличие паркинга, а также использования качественных стройматериалов" , — объясняет Юрий Пита.

Что же касается классов жилья, которое строится в пригороде, то большинство ЖК, по классификации самих застройщиков, относится к комфорт-классу (50% -60%).

По данным руководителя департамента стратегического консалтинга компании UTG Константина Олейника происходит естественное сегментирование – предложение "недорогого" жилья (эконом/комфорт-) перемещается в пригороды стимулируя повышение класса ЖК в Киеве по более высокой цене.

Кроме того, в пригороде активно развивается формат "город в городе" в различных его проявлениях. По оценкам риелторов — это основной новый формат новостроек области.

Самое дорогое – в Вишневом, самое дешевое – в Броварах

По данным АСНУ, самыми популярными направлениями для строительства являються Бучанское, Бориспольское, Броварское и Обуховское. В этих районах строится почти 2/3 от всего количества новостроек Киевской области.

Преимуществами этих направлений являются более низкие цены на жилье и рекреационный потенциал. Это особенно касается Бучанского направления, которое включает в себя Бучу, Ирпень и Гостомель. Например, квадратный метр жилья в Буче будет стоить 19 000 грн, при этом в Киеве — минимум 23 000 грн. Цены в пригородных объектах в среднем на 35-40% ниже, чем в аналогичных киевских.

По данным портала LUN.ua, однокомнатная квартира площадью 37 кв. м в Киеве обойдется в среднем в 1,6 млн грн, в пригороде квартира такой площади стоит 920 тыс. грн.

Дороже всего будет стоить жилье в Вишневом (23 000 грн за кв. м), Вышгороде (22 100 тыс. грн за кв. м) и Ирпене (21 400 тыс. грн за кв. м). Дешевле всего — в Борисполе, Броварах, Гостомеле (по 18 000 грн за кв. м).

Важным нюансом является то, что 55-60% всех квартир в пригороде реализуется на начальных стадиях строительства, из них более 50% — это инвестиционные сделки. По таким сделкам жилье приобретается с целью сохранения и приумножения средств.

Агломерция, которая не сложилась

Большинство жителей пригорода работают в столице. Именно поэтому они выбирают города-спутники, которые находятся максимально близко к Киеву (оптимально — в радиусе 20 км) и имеют регулярное транспортное сообщение. В эту категорию попадают Бровары, Вышгород и Вишневое. Из них лишь Бровары достаточно самодостаточны, а не привязаны де-факто к инфраструктуре Киева.

Каждый из городов-спутников имеет свои преимущества и недостатки. Например, главным преимуществом Вышгорода является близость к Киеву, парковые и лесные зоны, большая прогулочная набережная Киевского моря. Однако в городе ощущается нехватка ТРЦ, кинотеатров и книжных магазинов.

Лучшей инфраструктурой могут похвастаться Бровары. В городе достаточно школ, садов, больниц, супермаркетов и тому подобное.

Буча, Ирпень и Борисполь расположены дальше от столицы. Среди преимуществ этих населенных пунктов — парковые зоны и собственная развитая инфраструктура, но ощущается острая нехватка детских учреждений.

Фото: ЖК в Ирпене (LUN.ua)

Обратной стороной медали всех этих городов являются пробки на трассе до столицы, в которых можно потерять не один час.

Главная причина этого в том, что Киеву так и не удалось создать полноценную агломерацию — город не предусмотрел удобного и эффективного сообщения со своими пригородами. Сюда не ездит муниципальный общественный транспорт, а проект Генплана столицы не предусматривает строительства метро в пригород.

Какие перспективы

Эксперты отмечают, что имеющиеся тенденции на рынке недвижимости пригородов столицы в ближайшие годы сохранятся — спросом будут пользоваться концептуальные ЖК, которые могут удовлетворить потребности различных категорий покупателей. Это означает, что точечная застройка будет происходить преимущественно в локациях с развитой инфраструктурой — в центре, или вблизи больших ЖК.

Что же касается цен на жилье, то в ближайшие полгода рост замедлится. Помешать этому может либо резкий рост спроса, или же резкое падение гривны и "ураган" инфляции.

Кроме того, рост цен выше платежеспособного спроса может привести к оттоку покупателей. Все же цена — самое конкурентное преимущество пригородной застройки перед столичной. Зато можно говорить, что на первичном рынке "ниша" покупателей первичного жилья уже заполнена примерно на 80%.