Ахтем Сеитаблаев разводится с женой после 8 лет брака

Украинский актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев сообщил, что разводится с женой, кинопродюсером Иванной Дядюрой. По словам звезды, у супругов "закончились чувства", сообщает 24 Канал.

Украинский актер и кинорежиссер впервые рассказал о расставании. Неизвестно, сколько времени бывшая пара находится в новом статусе. По словам Ахтема Сеитаблаева, виной всему чувства, которые стали угасать в браке. Он тяжело переживал развод.

"Это довольно эмоциональный момент в жизни каждого человека. Непростой момент. Особенно, когда к этому имеют отношение дети. Никогда не можешь быть готовым, что заканчиваются чувства…" , – признался знаменитость.

Ахтем Сеитаблаев и Иванна Дядюра / Фото из инстаграма звезды