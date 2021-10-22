Ламинат: как правильно выбрать и для каких домов он не подходит

Сегодня ламинатом называют строительный материал или напольное покрытие на основе древесноволокнистой плиты высокой плотности. Он имеет ряд достоинств, которые делают его популярным: стоимость, легкий уход, простота установки, долговечность, разнообразие цветовых решений и рисунка, сообщает Российская газета.

Как выбрать ламинат и какие ошибки часто совершаются при его покупке, рассказал эксперт Кирилл Аксенов.

Что нужно знать о составе ламината

Ламинат - это многослойный материал, который состоит из четырех слоев. Первый и обязательный слой - прозрачный защитный или верхний износостойкий. Он оправдывает свое название, так как защищает следующий за ним декоративный слой от истирания и механического повреждения. Изготавливается он из бумаги, пропитанной смолой или парафином.

Возможен и водостойкий слой из полимерного покрытия: он защищает ламинат от плесени, грибка и повышает износостойкость материала. Считается, что толщина защитного слоя напрямую влияет на класс износостойкости ламината, но здесь стоит учитывать не только эту характеристику, но и другой фактор, например, состав.

Следующий слой - декоративный. Это бумага с рисунком, прошедшая специальную обработку и пропитанная особыми препаратами. Как правило, "рисунок" имитирует текстуру искусственных и природных материалов: дерева, камня, пробки, керамической плитки или паркета. Этот же слой определяет цветовое решение и дизайн напольного покрытия.

Основной слой, "сердцевина" ламината - это HDF плита, с вырезанным в ней "замком".

Четвертый слой - стабилизирующий слой из крафт-бумаги, который препятствует деформации ламината.

Какой класс износостойкости выбрать

Показатель класса износостойкости определяет износоустойчивость материала и его долго-вечность в эксплуатации. Главные вопросы, на которые стоит ответить при выборе ламината: где планируется использовать напольное покрытие и какая проходимость помещения?

При выборе ламината следует обращать внимание на вторую цифру класса: двойка обозначает материал для жилых помещений, а тройка - для нежилых. Но сегодня прослеживается такая тенденция, что ламинат "для квартир" постепенно вытесняется "коммерческим". Это происходит потому, что проходимость в помещении может значительно увеличиться, соответственно, популярный выбор классов 32 и 33 становится гарантом долговечности эксплуатации ламината. При этом стоит отметить, что показатель класса износостойкости не может гарантировать защиту от механического воздействия, и как результат - царапин. Показатель износостойкость тестируется путем длительного одинакового воздействия на материал.

Среди самых популярных классов можно выделить 31 класс. Он подойдет для личного кабинета, спальни. Срок службы такого ламината в жилых помещениях до 15 лет. 32 класс подойдет для "средней" проходимостью гостиной, для семей с детьми и домашними животными. Срок службы так же до 15 лет. 33 класс подойдет помещений с повышенной проходимостью: для кухни и коридора, офиса. Срок службы до 20 лет.

Совет - прибавте + 1 к классу для надежности.

Самые распространенные ошибки при выборе ламината

Неправильно выбрать класс износостойкости. Параметр износостойкости влияет на стоимость ламината. Поэтому при покупке материала не стоит экономить, особенно, если выбирать напольное покрытие для помещения с большой проходимостью.

Неправильная толщина. Толщина определяет качество и эксплуатационные свойства ламината: чем тоньше покрытие, тем хуже шумоизоляционные показатели. Минимальная толщина ламината начинается от 6 мм, а показатель, например, 33 класса износостойкости может достигать 12 мм.

Неправильно выбрать цветовое решение ламината. Казалось бы, какая разница, какой цвет использовать в дизайне интерьера, но здесь важно помнить, что, если вы хотите визуально расширить небольшую комнату, то лучше использовать светлые холодные тона, а если хочется сделать большое помещение более уютным, то лучше выбирать теплую цветовую гамму.

Перепутать характеристики ламината: влагостойкий с водостойким. Один из главных врагов ламината - это влага. Когда вода попадает в стык, то доски ее "впитывают" и материал начинает "набухать" и разрушаться. Как следствие, появляется деформация напольного покрытия. На рынке есть варианты водостойкого ламината. Такой материал смело можно использовать на кухне.

Сэкономить на подложке. Качественная подложка не только выравнивает бетонную поверхность, но и обеспечивает дополнительную шумо- и теплоизоляцию, смягчает ударную нагрузку и продлевает срок службы напольного покрытия до 5 лет.

Времена клея прошли: как закреплять

Сегодня для крепления ламелей используют виды замкового соединения: lock и click. Принципиальное их отличие в том, что lock - это различные модификации соединения в шип-паз, когда с одной стороны ламели располагается шип, а с другой - паз. А click - это варианты соединения двух соответствующих друг другу профилей.

Монтаж ламината в системе замка lock обычно выполняют деревянной (или резиновой) киянкой или деревянным бруском: специалист аккуратно забивает инструментом шип одной половицы в паз другой. Важно отметить, что именно специалист проводит данные работы, так как монтаж ламината с системой lock требует грамотно рассчитанной силы удара инструментом, а это требует сноровки, опыта и сформированного профессионального навыка. Недостаток такого соединения - сложность монтажа и трудности при замене повреждённого фрагмента.

Система click проще в использовании, так как монтаж осуществляется без дополнительного инструмента и не требует определенных способностей. Ламели ламината соединяются друг с другом под углом 45 градусов, одна из половиц опускается и замок защёлкивается. Безоговорочные плюсы этой системы: отсутствие повреждений во время монтажа, возможность демонтажа при необходимости без повреждения замка стыковки.