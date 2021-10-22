Врач назвал самый вредный способ приготовления пельменей

Врач и телеведущий Андрей Продеус рассказал, какой способ приготовления пельменей является самым вредным, сообщает Известия.

По словам специалиста, с точки зрения здоровья самым вредным способом готовить пельмени является их жарка.

«Это самый отвратительный способ использования пельменей, потому что ты получаешь канцерогенный продукт вместо приличного пельменя», — отметил специалист.

Продеус также посоветовал выбирать в магазине продукт, приготовленный по ГОСТу. Он пояснил, что все пельмени делятся на категории, лучшими из которых являются А и Б. В первом случае содержание мяса в них будет не менее 80%, а во втором — от 60 до 80%. Врач отметил, что белок в фарше лучше усваивается по сравнению со стейком или обычным куском мяса.