В Египте отелям разрешили принимать постояльцев без ограничений

Египетские отели отныне могут работать с полной загрузкой и принимать постояльцев без ограничений. Об этом, со ссылкой на министерство туризма и древностей, сообщает ТАСС.

После действовавших более года ограничений в связи с пандемией коронавируса ведомство отменило обязательство отелей функционировать только с 50-процентной загрузкой. При этом, как отмечается, по-прежнему должны неукоснительно соблюдаться меры предосторожности.

В начале пандемии в марте 2020 года Египет закрыл авиасообщение с внешним миром, из-за чего туризм полностью встал на три месяца. Только в июне того года сначала был восстановлен внутренний туризм при минимальной загрузке гостиниц.

С июля открылись границы для иностранцев, и отелям разрешили до 50% увеличить пропускную способность. Эта мера соблюдалась в течение всего этого периода. Летом этого года весь персонал в курортных зонах был вакцинирован от коронавируса.