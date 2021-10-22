Нардепы "обмениваются" родственниками, устраивая их помощниками – расследование

Почти 4,5 миллиона гривен потратили из бюджета за два года работы Верховной Рады 9-го созыва на 12 родственников депутатов, работающих помощниками у других парламентариев. Это обнаружили журналисты программы "Схемы", сообщает Радио Свобода.

Больше всего – более 754 000 гривен – за это время заработала Виктория Улиганец, жена "слуги народа", председателя парламентского комитета по вопросам внешней политики и вице-президента ПАСЕ Александра Мережко. С января 2020 году она работает помощницей по трудовому договору у его коллеги по фракции – "слуги народа" Игоря Марчука.

В среднем, ее заработная плата – 41800 гривен в месяц, но в июле и августе этого года, благодаря премиям по 50000 гривен, которые назначил ей Игорь Марчук, женщина получила вдвое больше - почти по 92 000. В комментарии "Схемам" ее муж Александр Мережко отметил, что лично предложил свою жену, вместе с другими кандидатами, коллеге как помощницу, но "надеялся, что этого не произойдет" .

Более 672 000 гривен за полтора года работы помощницей депутата заработала и жена "слуги народа" Алексея Кузнецова Алина. С марта 2020 года она работает по трудовому договору у его коллеги по фракции – "слуги народа" и экс-кварталовца Александра Кабанова. В первый год работы на этой должности зарплата Кузнецовой составляла, в среднем, около 21,5 тысячи гривен в месяц. Однако, с декабря 2020 Александр Кабанов повысил эту сумму, попросив для Кузнецовой уже 47 500 гривен в месяц.

В декабре 2020 года депутат также попросил выдать жене коллеги одноразовую премию в сумме 52,5 тысячи гривен, поэтому в тот месяц она получила более 100 000 гривен заработка. "Схемы" поинтересовались у Александра Кабанова, почему он взял себе в помощники по трудовому договору именно жену Алексея Кузнецова, на что он ответил:

"А что, плохо работает? Законом запрещено?" – и добавил, что выбрал женщину "за ее квалификацию".

Еще один родственник депутата в должности помощника заработал уже более 630 000 гривен – сын "слуги народа" Андрея Задорожного Иван. Сначала Андрей Задорожный хотел оформить его помощником себе: с соответствующим представлением он 3 сентября 2019-го обратился к руководству Аппарата Верховной Рады и попросил установить для своего сына зарплату в 24 000 гривен в месяц.

Однако, уже через две недели, 17 сентября, отозвал его. В тот же день Иван Задорожный начал работать помощником по трудовому договору у коллеги своего отца – "слуги народа" Андрея Костина. За два года на этом посту он в среднем получал чуть больше 26 000 гривен в месяц, но в декабре 2020-го, благодаря премии, которую Андрей Костин выделил в том месяце на него, заработок Ивана Задорожного составил более 52000 гривен.

"Иван является сыном профессионального юриста из очень известной юридической фирмы, и для меня это было вопросом деловой репутации при выборе помощника-консультанта", – так Андрей Костин объяснял то, почему сын однопартийца оказался у него в помощниках.

При этом, его дочь Анастасия стала помощницей у Андрея Задорожного, и за два года работы на этом посту тоже заработала почти 600 000 гривен. Андрей Костин отказался отвечать на вопрос "Схем" о том, договаривался ли он со своим коллегой обменяться детьми-помощниками. Между тем, Андрей Задорожный сказал:

"Мы же не дураки? Мы же знаем, кто к кому пошел работать? Поэтому, его устроил мой сын. Меня устроила его дочь. А договоренность... Ну, ясное дело, что нет: не договаривались".

Более полумиллиона гривен за неполный год работы помощницей депутата заработала и жена члена фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Черного Ольга Арканова-Черная. В октябре 2020 года она начала работать у его коллеги – еще одного члена ОПЗЖ Александра Колтуновича. В комментарии "Схемам" Виктор Черный отметил, что на назначение жены на эту должность никоим образом не влиял, а сама она, по его словам, хорошо знает его коллегу, а тот – его.

В то же время, Александр Колтунович в разговоре со "Схемами" сказал, что своих помощников (в частности, и Ольгу Арканов-Черную) не знает:

"Я этих людей некоторых, честно говоря, даже в лицо не видел. Собственно, эту женщину тоже... Я по фамилии знаю, потому что это – руководитель Подольской организации ОПЗЖ. А в лицо я не знаком. Возможно, визуально где-то на съезде, но я не знаком лично".

Кроме того, Колтунович добавил, что ему как депутату вообще не нужны помощники, потому что он с ними "не коммуницирует" и "работает сам" .

В целом, "Схемы" насчитали не менее 12 родственников депутатов, работающих помощниками за бюджетные средства у других парламентариев. Среди них – 6 жен, 5 детей и одна невестка.

Эксперты отмечают, что любое назначение родственника в государственные структуры всегда является коррупционным риском, поэтому подобные случаи должны проверять особенно тщательно. Для этого, например, предлагают анализировать эффективность работы этих людей через внедрение для них обязательной отчетности, чтобы таким образом определять, действительно ли помощник является специалистом в своем деле и насколько эффективно отрабатывает выделенные ему государством средства.