Соцсеть Трампа взломали еще до запуска

Соцсеть Трампа TRUTH Social взломали спустя несколько часов после того, как он объявил о её будущем запуске, сообщает﻿ Telegram-канал "RT на русском".

Накануне бывший президент США рассказал, что создаёт медиагруппу Trump Media & Technology Group и соцсеть. TRUTH Social запустится в бета-версии в ноябре, а полноценную работу начнёт в следующем году. Однако в тот же день люди смогли в ней зарегистрироваться.

Как написал репортёр The Washington Post Дрю Харвелл, получить доступ к ещё не открытой соцсети они смогли через общедоступную ссылку. Он также сообщил, что аккаунт Трампа в TRUTH Social взломали, разместив на его странице изображение свиньи.

TRUTH Social должна была стать альтернативой соцсетям, которые забанили Трампа в январе 2021 года.