На Полтавщине умерла девочка, на которую в детсаду упало дерево

В больнице Кременчуга скончалась 4-летняя девочка, пострадавшая в результате падения дерева в детском саду. Об этом, ссылаясь на управление Нацполиции Полтавской области, сообщает Новое время.

Кроме погибшей девочки, в результате падения дерева пострадали также 5-летний мальчик и их воспитательница.

Всего же на момент происшествия во дворе детсада находилось 18 детей.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 137 УК Украины (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.