В России произошел взрыв на заводе по производству пороха
Взрыв и пожар произошел утром в пятницу, 22 октября, в пороховом цехе ФГУП "Эластик" в Рязанской области в России, сообщает Интерфакс-Украина.
"По предварительным данным, пострадали 17 человек. Из них семь погибли, один госпитализирован. Судьба девяти человек остается неизвестна", - сказали журналистам в пресс-службе МЧС РФ.
В МЧС добавили, что на месте происшествия задействованы более 170 человек и порядка 50 единиц техники. Площадь пожара — 160 квадратов. На данный момент открытое горение ликвидировано.
Среди основных версий случившегося - нарушение технологических процессов.
"Рассматриваются различные версии произошедшего, однако основные - нарушение технологических процессов и техники безопасности при обращении с легковоспламеняющимися веществами и короткое замыкание", - сказал источник.
По информации с сайта предприятия, ФГУП "Завод синтетических волокон "Эластик" отнесено к числу стратегических.