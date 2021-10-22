В России произошел взрыв на заводе по производству пороха

Взрыв и пожар произошел утром в пятницу, 22 октября, в пороховом цехе ФГУП "Эластик" в Рязанской области в России, сообщает Интерфакс-Украина.

"По предварительным данным, пострадали 17 человек. Из них семь погибли, один госпитализирован. Судьба девяти человек остается неизвестна" , - сказали журналистам в пресс-службе МЧС РФ.

В МЧС добавили, что на месте происшествия задействованы более 170 человек и порядка 50 единиц техники. Площадь пожара — 160 квадратов. На данный момент открытое горение ликвидировано.

Среди основных версий случившегося - нарушение технологических процессов.

"Рассматриваются различные версии произошедшего, однако основные - нарушение технологических процессов и техники безопасности при обращении с легковоспламеняющимися веществами и короткое замыкание" , - сказал источник.

t.me/breakingmash

t.me/breakingmash

По информации с сайта предприятия, ФГУП "Завод синтетических волокон "Эластик" отнесено к числу стратегических.