Как проходит строительство окружной дороги вокруг Киева

В Киеве на Минском массиве продолжается строительство Окружной дороги вокруг Оболони, сообщает 24 Канал.

За прошлый месяц на путепроводе над ул. Богатырская были завершены бетонные работы конструктивной части. Должно быть бетонирование тротуаров. Компания "СТИ" уже нанесла гидроизоляцию на всю поверхность плиты. Идет подготовка к асфальтированию путепровода и одного из заездов.

Компании "Онур" и "Позитив" значительно продвинулись в отсыпке подъездных путей к путепроводу, уже почти сформировали три "лепестка клевера" из четырех. Тем временем 112-й мостостроительный отряд заканчивает строительство путепровода над ЖД-веткой на Вышгород. Завершаются насыпные работы по основному проезду новой дороги.