Третьякову отстранили от пяти заседаний ВР за высказывание о Полякове

Регламентный Комитет Верховной Рады в пятницу, 22 октября, после долгих проволочек проголосовал за отстранение нардепа Галины Третьяковой от участия в заседаниях Рады на пять пленарных дней, сообщает Деловая столица.

Причина — оскорбительные высказывания Третьяковой по поводу смерти депутата Антона Полякова.

Напомним, в ночь на 8 октября умер народный депутат, член депутатской группы "За Майбутне" Антон Поляков. В прокуратуре заявили, что, согласно результатам вскрытия, смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Нардеп Галина Третьякова в партийном чате написала о смерти Полякова:

"Одним врагом меньше".

О том, чтобы снять ее с должности главы Комитета, речи пока не идет.