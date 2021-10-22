Третьякову отстранили от пяти заседаний ВР за высказывание о Полякове
Регламентный Комитет Верховной Рады в пятницу, 22 октября, после долгих проволочек проголосовал за отстранение нардепа Галины Третьяковой от участия в заседаниях Рады на пять пленарных дней, сообщает Деловая столица.
Причина — оскорбительные высказывания Третьяковой по поводу смерти депутата Антона Полякова.
Напомним, в ночь на 8 октября умер народный депутат, член депутатской группы "За Майбутне" Антон Поляков. В прокуратуре заявили, что, согласно результатам вскрытия, смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.
Нардеп Галина Третьякова в партийном чате написала о смерти Полякова:
"Одним врагом меньше".
О том, чтобы снять ее с должности главы Комитета, речи пока не идет.