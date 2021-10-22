Перечислены секретные коды для iPhone

В iPhone присутствуют секретные коды, которые открывают доступ к скрытым функциям, сообщает Лента.Ру.

Авторы медиа отметили, что некоторыми функциями смартфонов Apple можно управлять с помощью скрытых кодов. Все коды вводятся через интерфейс набора номера и подтверждаются кнопкой вызова. Журналисты перечислили основные из них. Так, если перед набираемым номером ввести код *67, телефон абонента не сможет определить номер вызывающего.

Для того чтобы посмотреть мощность сигнала сотовой связи, необходимо набрать комбинацию *3001#12345#. Откроется специальное меню, в котором можно будет увидеть мощность, с которой работают антенны смартфона. Также через набор символов *#06# можно получить IMEI — международный идентификатор мобильного оборудования, уникальный номер каждого телефона.

Описанные комбинации работают во всех версиях iOS.

"И хотя большинству пользователей эти секретные коды могут показаться скорее интригующими, чем нужными, некоторые на самом деле приносят пользу" , — отметили авторы.

В конце лета журналисты назвали способ ускорить практически любой iPhone. Для этого в настройках аппарата нужно поставить французский регион. Скорее всего, телефон будет работать быстрее, что связано с тем, что Apple не замедляет смартфоны французских потребителей из-за запрета местных властей.