Ермак обсудил с Нуланд ее визит в Москву
Глава Офиса президента Андрей Ермак и замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд поговорили до и после ее визита в Россию. Об этом глава ОП рассказал в пятницу, 22 октября, сообщает Корреспондент.
Представители ОП и Госдепа обсудили усиление поддержки США для урегулирования ситуации на Донбассе.
"Поговорил с Викторией Нуланд. Обсудили итоги ее недавнего визита в Россию и координировали наши дальнейшие совместные усилия по урегулированию ситуации на Донбассе", – написал Ермак в Twitter.
В свою очередь, Нуланд назвала разговор с Ермаком
"хорошим".
"Хорошо поговорили сегодня с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком о моем недавнем визите в Москву и о том, чтобы усилить поддержку США для полного выполнения Минских соглашений и суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ", – написала Нуланд в Twitter.