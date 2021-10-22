Ермак обсудил с Нуланд ее визит в Москву

Глава Офиса президента Андрей Ермак и замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд поговорили до и после ее визита в Россию. Об этом глава ОП рассказал в пятницу, 22 октября, сообщает Корреспондент.

Представители ОП и Госдепа обсудили усиление поддержки США для урегулирования ситуации на Донбассе.

"Поговорил с Викторией Нуланд. Обсудили итоги ее недавнего визита в Россию и координировали наши дальнейшие совместные усилия по урегулированию ситуации на Донбассе", – написал Ермак в Twitter.

В свою очередь, Нуланд назвала разговор с Ермаком "хорошим" .