Украина догоняет Россию в рейтинге УЕФА

Очередные матчи еврокубков на этой неделе внесли изменения в таблицу коэффициентов УЕФА, сообщает Обозреватель.

Гостевая победа "Зари" над болгарским ЦСКА позволила Украине набрать очередные очки и приблизиться к России. Наши остаются на 11-м месте в Европе, а вот россияне потеряли две позиции, опустившись с восьмой на 10-ю.

"Шахтер" и "Динамо" уступили в Лиге чемпионов, а "Заря" после двух поражений в Лиге конференций выиграла в Софии, пополнив копилку украинских клубов. У России же все три клуба проиграли: "Зенит" – "Ювентусу", "Спартак" – "Лестеру", "Локомотив" – "Галатасараю". Таким образом, Украина за последние пять сезонов набрала ровно 31 балл. Отставание от российских команд сократилось и составляет 0,682 балла.

Таблица коэффициентов УЕФА по состоянию на 22 октября. Источник: Terrikon

В пределах досягаемости находится Шотландия (32,100), а вот до Австрии (34,050) в ближайшее время не удастся добраться. На верху таблицы со значительным отрывом от преследователей располагаются Англия и Испания, за ними – Италия и Германия. Этот квартет представляют на евроарене по семь клубов.