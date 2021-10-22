Шмыгаль отрицает давление на СМИ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что со стороны правительства никогда не осуществлялось давление на средства массовой информации, сообщает Интерфакс-Украина.

Шмыгаль ответил на вопрос, касающейся ситуации вокруг телеканала "UA: Перший" в ходе часа вопросов к правительству в ВР.

"Правительством ни разу не осуществлялось, не осуществляется и не будет осуществляться никакое давление на средства массовой информации" , - сказал он.

Ранее журналистка, ведущая ток-шоу "Зворотний відлік" на телеканале "UA: Перший" Мирослава Барчук обвинила Офис президента в оказании политического давления на журналистов редакции шоу.

В Facebook она написала, что указанное давление осуществляется в виде контроля со стороны ОП за присутствием нардепов от "Слуги народа" на эфирах программы, а также в выдвижении ультиматумов относительно их участия.