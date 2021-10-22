Ковид может не исчезнуть никогда - Ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко предупредил, что коронавирус может стать эпидемической болезнью, как грипп. Об этом он заявил в пятницу, 22 октября, во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает Корреспондент.

"Всех интересует ответ на вопрос: когда это все закончится. Неприятная новость в том, что ковид может не исчезнуть никогда. Хорошая - мы можем вернуться к нормальной жизни с циркуляцией вируса среди нас" , - сказал Ляшко.

По его словам, коронавирус станет эпидемической болезнью.

Также Ляшко рассказал о масштабах заболеваемости. По его словам, каждые 2-3 недели количество случаев коронавируса удваивается.

"На этот раз кривая заболеваемости стремительно растет, каждые 2-3 недели количество случаев COVID-19 удваивается" , - заявил он.

По его словам, количество звонков на 103 уже установило исторический рекорд. Также установлен исторический максимум количества выездов бригад "скорой" и количества госпитализаций.