General Motor представил новый пикап GMC Sierra

Американский концерн GM продолжает плановое обновление моделей своих брендов. После премьеры нового пикапа Chevrolet Silverado 1500 пришло время представить родственный GMC Sierra 1500, сообщает Обозреватель.

Новое поколение модели радикально отличается не только от предшественника, но и от родственников по концерну. GMC Sierra 1500 получил полностью оригинальный дизайн как экстерьера, так и интерьера (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Новое поколение GMC Sierra 1500 радикально отличается не только от предшественника, но и от родственников по концерну. Источник: General Motors

Стилисты полностью переработали облик модели, представив совершенно новое прочтение фирменной облицовки радиатора. Она стала более "интеллигентной", но не менее выразительной. Это же касается головной оптики с анимированными индикаторами поворотов.

Для модели подготовили несколько мощных и тяговитых моторов. Базовая версия оснащается 4-цилиндровым турбомотором объемом 2,7 л. Он выдает "на-гора" 314 л.с. и 569 Нм. В паре с ним работает модернизированный с учетом возросшего момента 8-ступенчатый "автомат".

Любители "больших блоков" могут выбирать между 5,3-литровым V8 мощностью 360 л.с. и 426-сильным двигателем объемом 6,2 литра. А вот у поклонников дизельных моторов только один вариант для покупки – 3-литровая рядная турбированная "шестверка" мощностью 281 л.с., момент которой достигает 623 Нм. Все три мотора идут в комплекте с 10-ступенчтой АКП.

В новом семействе появилась топовая версия Denali Ultimate. Она получила кожаную отделку салона, вставки из дерева, аудиосистему Bose, 22-дюймовые диски и черный хромированный декор. Под капотом новинки – V8 6.2. Кроме того, впервые для модели предлагается "автопилот" Super Cruise, который может использоваться на магистралях США и Канады.

Для тех, кто не может себе представить жизнь без бездорожных приключений подготовили версию AT4X с V8 6.2. Источник: General Motors

Для тех, кто не может себе представить жизнь без бездорожных приключений подготовили версию AT4X с V8 6.2. Она отличается усиленной подвеской с новыми пружинами и амортизаторами Multimatic DSSV. Ход передней подвески увеличен на 50 мм, задней — на 25 мм, а дорожный просвет достигает 276 мм. Также в арсенале модели есть электронноуправляемые блокировки межколесных дифференциалов, дополнительная защита снизу и внедорожный режим системы Terrain Mode, позволяющий двигаться по бездорожью с минимальной скоростью.

В арсенале модели есть блокировки межколесных дифференциалов, дополнительная защита снизу и внедорожный режим системы Terrain Mode. Источник: General Motors

В салоне появилась совершенно новая цифровая приборная панель с горизонтально ориентированной архитектурой. Вся оперативная информация передается на 12,3-дюймовую шкалу приборов, а инфо-развлекательная система имеет широкоформатный дисплей диагональю 13,4 дюйма. В качестве опции можно заказать 15-дюймовый проекционный экран и электропривод рулевой колонки.

В салоне появилась совершенно новая цифровая приборная панель с горизонтально ориентированной архитектурой. Источник: General Motors

В дорогих версиях спереди установлены два индивидуальных кресла, а селектор КП находится на трансмиссионном тоннеле между ними. В версиях с трехместным "диваном" рычаг КП находится на рулевой колонке.

У дилеров новый GMC Sierra 1500 появятся в начале будущего года. Покупатели смогут выбирать между тремя вариантами кабины. Стоимость базовой версии Pro начинается с отметки в $32 500, а топовая Denali Ultimate обойдется минимум в $80 тысяч.