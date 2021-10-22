За ошибки в санкциях СНБО правоохранители понесли наказание – Монастырский

За ошибки в санкциях СНБО в отношении криминальных авторитетов уволили руководство Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины.

Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский в ответ на вопрос﻿ нардепа Алексея Гончаренко.

По словам Монастырского, в решении СНБО действительно были технические ошибки. В частности, в латинице - некоторые буквы не соответствовали данным, были в паспортах, также неправильно были указаны даты рождения и гражданство лиц.

Он добавил, что обновленные данные уже были переданы в Нацбанк, чтобы заблокировать счета этих криминальных авторитетов. А после проведения внутреннего расследования уволили целый ряд лиц, в частности, руководство Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины.

Ранее была обнародована информация, что из-за ошибок были наказаны 108 человек.