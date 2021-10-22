Когда менять резину на зимнюю: советы автомобилистам

Каждый ответственный автомобилист внимательно следит за датами смены шин автомобиля. Одетая не по погоде шина быстрее изнашивается, а также увеличивает риск возникновения аварии. Зимние шины отличаются от летних более мягким материалом и глубоким рисунком протектора, сообщает УНИАН.

Почему важно менять шины вовремя

Некоторые водители легкомысленно относятся к смене шин и продолжают ездить на летней резине до нового года. Несвоевременная смена шин может привести к ДТП. Кроме того, такой водитель может получить штраф.

Летняя шина становится менее устойчивой при низкой температуры. Из-за этого сцепление с дорогой ухудшается и машину может "заносить". Такая резина может лопнуть во время поездки, что создаст опасную ситуацию на дороге.

Когда менять резину на зимнюю в Украине в 2021 году

В законе не установлена обязательная дата смены шин. Для перехода на зимнюю резину водителям нужно ориентироваться на погоду. Менять шины нужно тогда, когда температура воздуха на протяжении нескольких дней не будет превышать +5...+7 градусов.

В октябре таких холодных периодов не ожидается. Поэтому менять резину украинцам рекомендуется в начале или середине ноября. Менять нужно все четыре шины сразу.

Зимние шины могут изнашиваться при слишком высокой температуре, если "переобуться" слишком рано. Однако износ будет существенным при температуре от +20 градусов, что почти не бывает в октябре.

Когда менять шины на зимние / фото ua.depositphotos.com

Когда менять резину на зимнюю по закону Украины

В Украине действуют штрафы за вождение машины в неисправном состоянии, включая шины не по сезону. Согласно ст. 121 КуоАП и ПДД (п. 31.4.5), штраф можно получить если:

высота протектора шины меньше допустимой (1,6 мм для авто до 3,5 тонны, 1 мм для авто более 3,5 тонны, 2 мм для автобусов, 0,8 мм для мотобайков).

на резине имеются трещины и повреждения;

размер, индекс нагрузки и тип покрышек не соответствуют полной снаряженной массе автомобиля;

на одной оси автомобиля установлены шины разной конструкции;

на отдельных осях используются шины с шипами и без.

Обратите внимание, что в разных странах могут быть установлены другие требования к сезонности шин.