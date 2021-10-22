АМКУ занялся ценами на парковку в Киеве

Северное межобластное территориальное отделение Антимонопольного комитета (АМКУ) приступило к рассмотрению жалоб киевлян на возможное завышение цен на услуги платной парковки в столице, рассказал глава отделения Алексей Хмельницкий, сообщает UBR.

Разбирательства касаются действий КП "Киевтранспарксервис" и Киевской горгосадминистрации.

Хмельницкий напомнил, что "Киевтранспарксервис" – единственный оператор парковки транспортных средств в столице и определяет ее цену, учитывая объем расходов.

Летом КП включило в плановую калькуляцию стоимость услуги по обустройству парковки заездными карманами и "обязательные платежи 60%". И КГГА тогда же установила новые тарифы, куда включила эти расходы.

"Никто не обратил внимание, какова стоимость обустройства карманов. И не поинтересовался, что это за "обязательные платежи"… Есть основания полагать, что такие расчеты незаконны и завышены минимум на 60% за счет неправомерных расходов" , – отметил Хмельницкий.

Если в ходе разбирательств АМКУ удастся подтвердить свои подозрения, столичным властям придется снизить стоимость парковки.