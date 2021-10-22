Wellboy выпустил "сочный" клип "Вишні"

Украинский певец Wellboy, который ранее "взорвал" украинское музыкальное пространство треком "Гуси", выпустил новую песню и клип "Вишні", сообщает УНИАН.

Исполнитель не отошел от своего стиля и манеры исполнения. Эта композиция, похоже, тоже станет хитом. Видеоклип опубликован на YouTube-канале артиста.