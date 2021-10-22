Wellboy выпустил "сочный" клип "Вишні"
Украинский певец Wellboy, который ранее "взорвал" украинское музыкальное пространство треком "Гуси", выпустил новую песню и клип "Вишні", сообщает УНИАН.
Исполнитель не отошел от своего стиля и манеры исполнения. Эта композиция, похоже, тоже станет хитом. Видеоклип опубликован на YouTube-канале артиста.
"Трек "Вишні" – это просто разрыв! Вся песня продумана так, чтобы западать в душу и одновременно не надоедать. "Я підкинув вишню в небо, не попав до рота" – это о том, что люди часто фантазируют о своем будущем, но без приложенных усилий подброшенная вишня не попадет в рот. В момент, когда вишня подброшена и летит в воздухе, вам нужна удача или мастерство, чтобы она попала в соответствующую точку. Переслушав трек хоть 100 раз, каждый раз вы будете находить что-то новое в звучании!" - охарактеризовал артист свою работу.