В Киеве объявлено штормовое предупреждение в ближайший час

Погода в Киеве резко изменится. В городе объявлено штормовое предупреждение в ближайший час.﻿ Об этом, ссылаясь на пресс-службу КГГА, пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.

Киев Харьков Днепр Одесса Узнайте погоду в вашем городе:

В ближайший час с удержанием до конца суток 22 октября в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Рекомендации, которые следует соблюдать жителям города во время сильного ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

избегать пребывания вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

При этом, на сегодня в Киеве прогнозировали солнечную и теплую погоду.