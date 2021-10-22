В Киеве объявлено штормовое предупреждение в ближайший час
Погода в Киеве резко изменится. В городе объявлено штормовое предупреждение в ближайший час. Об этом, ссылаясь на пресс-службу КГГА, пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.
В ближайший час с удержанием до конца суток 22 октября в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Рекомендации, которые следует соблюдать жителям города во время сильного ветра:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
- избегать пребывания вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
При этом, на сегодня в Киеве прогнозировали солнечную и теплую погоду.