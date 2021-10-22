Украина и Молдова создадут переговорный механизм по проблемным вопросам

Украина и Молдова договорились о создании переговорного механизма для решения проблемных вопросов в двусторонних отношениях﻿. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс конференции со своим молдавским коллегой Нику Попеску в Киеве, сообщает Деловая столица.

Глава Украинского МИД отметил, что Украина и Молдова сейчас фактически "восстанавливают" двусторонние отношения. Во многом – благодаря диалогу между президентами Владимиром Зеленским и Майей Санду.

"Украина и Молдова не просто дружеские народы, мы очень близки друг к другу. Есть у нас и вопросы, требующие решения, и сегодня мы договорились сформировать переговорный механизм, в рамках которого мы будем искать комплексные решения для проблемных вопросов" , — отметил он .

Дмитрий Кулеба также сообщил, что планируется подготовка документов для их политического одобрения во время первого заседания совета президентов Украины и Молдовы, который должен состояться в скором времени.