Бывший тренер Усика поделился прогнозом на бой с Фьюри

Бывший тренер Александра Усика Джеймс Али Башир заявил, что украинский боксер одолеет британца Тайсона Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира, сообщает УНИАН.

Об этом американский наставник рассказал в интервью YouTube-каналу "Два боковых".

"Я думаю, что Усик может побить Фьюри. Мне кажется, что у него есть стиль и скорость, чтобы победить Тайсона. Ему просто нельзя позволять Фьюри атаковать и наваливаться на него, потому что из-за этого Усик устанет. Это его истощит, ведь на нем будет отдыхать большой 127-килограммовый парень. Но я думаю, что сейчас Усик - лучший боксер в супертяжелом весе" , - сказал Башир.

"Тайсон попытается надавить на него и нокаутировать в поздних раундах. Усик постарается победить его по очкам. Возможно, он поймает Тайсона в концовке боя. Знаете, Фьюри нелегко нокаутировать. Поэтому я считаю, что Усик победил бы по очкам" , - добавил экс-тренер украинца, который в 2016 году привел Усика к первому чемпионскому титулу в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), который Саша получил в бою с поляком Кшиштофом Гловацки.

В начале 2017 года Усик и Башир прекратили сотрудничество.

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