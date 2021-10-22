Вакцинация за последние четыре месяца спасла 2500 жизней — Ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что вакцинация от коронавируса за последние четыре месяца в Украине спасла 2500 жизней, сообщает Новое время.

Об этом он сказал в ходе выступления в Верховной Раде.

«За вчера вакцинация спасла 181 жизнь. Это мог быть кто-то из нас, наших родных, близких. За позавчера без вакцинации мы имели б 707 умерших, но вакцинация спасла 161 жизнь. Двое суток назад умерло 495 украинцев. Без вакцинации имели бы 638 умерших, то есть спасено еще 143 жизни. Фактор вакцинации за последние четыре месяца в Украине уже спас 2500 жизней» , — сказал он.