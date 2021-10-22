Рейтинг банков по депозитам: где хранят больше всего сбережений

По состоянию на 1 сентября 2021 года в 71 банке-участнике Фонда гарантирования вкладов физических лиц насчитывалось 48,6 млн вкладов на сумму 622,9 млрд гривен, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Данные не учитывают информацию по государственному Ощадбанку, который не входит в ФГВФЛ.

По данным Национального банка Украины (НБУ), больше всего вкладов в государственном Приватбанке - 247,2 млрд гривен. Количество вкладчиков - 22 млн 890 тысяч.

Далее идут банки с иностранным капиталом - Альфа-банк - 46,8 млрд гривен, количество вкладчиков - 2 млн 417 тысяч, Райффайзен Банк - 43,3 млрд гривен, количество вкладчиков - 2 млн 586 тысяч, Укрсиббанк -32,8 млрд гривен, количество вкладчиков - 2 млн 330 тысяч.

На пятом месте - частный ПУМБ - 31,6 млрд гривен, количество вкладчиков - 2 млн 479 тысяч.

По состоянию на 1 октября 2021 года в Украине насчитывалось 6763 действующих структурных подразделений банков. Больше всего отделений по-прежнему в государственных Ощадбанке (1679) и ПриватБанке (1521). Однако эти два банка продолжают активно сокращать свою сеть (на 354 с начала года).