Появился тизер комедии с участием "Холостячки" в главной роли

Фильм появится на экранах 3 марта 2022 года. Это - украинская романтическая комедия от авторов Свингеров, сообщает Корреспондент.

Весной следующего года на украинских экранах появится отечественная романтическая комедия Соседка. Тизер картины уже появился на YouTube-канале компании F Films.

Главные роли в фильме исполнили актеры Артемий Егоров и Ксения Мишина. Автором сценария выступила писательница Ирэна Карпа, а режиссером - Наталья Пасеницкая.

По сюжету, холостяк Петр, роль которого исполнил Артемий Егоров, поспорил, что сможет прожить месяц под одной крышей с женщиной. Таким образом он начинает жить с учительницей музыки Вероникой, роль которой исполняет Ксения Мишина. Однако в его жизни она появляется не одна.