SpaceX провела испытания двигателя "марсианского" корабля
Компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX продолжает испытывать прототип своего космического корабля Starship SN20, предназначенного для доставки людей на Луну и Марс, сообщает УНИАН.
Сперва были успешно произведены огневые испытания вакуумного двигателя Raptor - он оптимизирован для работы в космосе.
SpaceX провела кратковременные огневые испытания прототипа космического корабля Starship SN20
А спустя час были запущены два установленные на сегодня атмосферные двигатели. Во время тестов от космического корабля отлетели несколько плиток.
Всего на SN20 будет шесть двигателей — три атмосферных и три вакуумных.
Starship является самой большой ракетой, когда-либо построенной для космических полетов. Созданием прототипа SN20 SpaceX занялась весной 2021 года, а в начале августа было объявлено о завершении работы над 70-метровым ускорителем с 29 кислородно-метановыми двигателями Raptor.