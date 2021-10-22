SpaceX провела испытания двигателя "марсианского" корабля

Компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX продолжает испытывать прототип своего космического корабля Starship SN20, предназначенного для доставки людей на Луну и Марс, сообщает УНИАН.

Сперва были успешно произведены огневые испытания вакуумного двигателя Raptor - он оптимизирован для работы в космосе.

SpaceX провела кратковременные огневые испытания прототипа космического корабля Starship SN20

First firing of a Raptor vacuum engine integrated onto a Starship pic.twitter.com/uCNAt8Kwzo — SpaceX (@SpaceX) October 22, 2021

А спустя час были запущены два установленные на сегодня атмосферные двигатели. Во время тестов от космического корабля отлетели несколько плиток.

Всего на SN20 будет шесть двигателей — три атмосферных и три вакуумных.

Starship является самой большой ракетой, когда-либо построенной для космических полетов. Созданием прототипа SN20 SpaceX занялась весной 2021 года, а в начале августа было объявлено о завершении работы над 70-метровым ускорителем с 29 кислородно-метановыми двигателями Raptor.