SpaceX провела испытания двигателя "марсианского" корабля

SpaceX провела испытания двигателя "марсианского" корабля

Компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX продолжает испытывать прототип своего космического корабля Starship SN20, предназначенного для доставки людей на Луну и Марс, сообщает УНИАН.

Сперва были успешно произведены огневые испытания вакуумного двигателя Raptor - он оптимизирован для работы в космосе.

SpaceX провела кратковременные огневые испытания прототипа космического корабля Starship SN20

А спустя час были запущены два установленные на сегодня атмосферные двигатели. Во время тестов от космического корабля отлетели несколько плиток.

Всего на SN20 будет шесть двигателей — три атмосферных и три вакуумных.

Starship является самой большой ракетой, когда-либо построенной для космических полетов. Созданием прототипа SN20 SpaceX занялась весной 2021 года, а в начале августа было объявлено о завершении работы над 70-метровым ускорителем с 29 кислородно-метановыми двигателями Raptor.

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