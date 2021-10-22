В Киеве раскупают новые двухкомнатные квартиры: цены выросли

В сентябре 2021 года средняя медианная цена "квадрата" новой жилой недвижимости в Киеве повысилась на 15% по сравнению с таким же месяцем 2020-го, до $1271, сообщает UBR.

Больше всего подорожали однокомнатные квартиры, но больше спроса приходится на "двушки". По данным портала Address.ua за месяц цены на новое жилье в столице выросли на 3,4%:

однокомнатные квартиры подорожали на 6,7% – $1411/кв. м;

двухкомнатные – $1235/кв. м (+1,5%);

трехкомнатные – $1170/кв. м (+2,5%).

Самым дорогим районом в столице по-прежнему остается Печерский район – $2081 за квадратный метр. Дешевле всего купить квартиру в Деснянском районе – $960.

В сентябре самым высоким спросом пользовались квартиры по цене от $50 тыс. до $70 тыс. – 33% запросов. На втором месте – бюджетное жилье до $30 тыс. с долей 30%. В то же время был зафиксирован рекордный с начала года спрос на квартиры стоимостью выше $70 тыс. – 21%.

В разрезе сегментов недвижимости самыми популярными в Киеве для покупки стали "двушки", на которые приходится 43% запросов. Однокомнатными квартирами интересовались 38% пользователей портала. Трехкомнатные квартиры – 18,5%.

Примечательно, что в общем, по данным аналитиков, на первичное жилье приходится 84% спроса, тогда как на вторичное – 16%.