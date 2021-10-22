Кулеба искажает факты по поводу нормандской встречи — Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил главу МИД Украины Дмитрия Кулебу в "искажении фактов" по поводу нормандской встречи, сообщает ТАСС.
По его словам, Кулеба якобы искажает факты, говоря о якобы имевшем место обещании президента РФ Владимира Путина созвать встречу министров иностранных дел "нормандской четверки" в ходе разговора с Ангелой Меркель и Эмманюэлем Макроном.
"Если Кулеба говорит, что Путин обещал созвать встречу министров иностранных дел, это уже искажения. Он обещал только поручить посмотреть, как можно выйти на результативную встречу глав внешнеполитических ведомств", — сказал глава МИД РФ.