Минюст запустил новую услугу для заключенных

Министр юстиции Денис Малюська рассказал об очередном нововведении в рамках тюремной реформы. Отныне в Лукьяновском СИЗО есть платный интернет и телефонные звонки. Вскоре услуга будет доступна по всей территории Украины.

Об этом министр рассказал в Facebook.

"Из Лукьяновского СИЗО уже можно звонить. Вполне официально. Услуга платная, но это точно лучше, чем контрабандный телефон" , - заявил он.

Также Малюська добавил, что все разговоры будут записываться, а интернет будет доступен с ограничением контента.

Вскоре функция станет доступна во всех СИЗО Украины.

Как уточнил министр, 15 минут разговора будут стоить 10 гривен, телефонные разговоры на месяц - 345 гривен. Интернет на месяц (планшет) будет стоить заключенному 575 гривен.

Малюська добавил, что этим нововведением предоставляется возможность заключенным общаться с родными, обеспечивается соблюдение прав человека и уменьшается спрос на физические свидания (важно из соображений борьбы с пандемией).

Оплата будет идти на пополнение спецфонда для ремонта учреждений.