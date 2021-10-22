НАТО учредил фонд на 1 млрд евро

В Брюсселе объявлено о создании первого в истории Североатлантического альянса фонда военных инноваций. Соглашение о его создании 22 октября подписали министры обороны стран НАТО, сообщает Regnum.

Объём средств многонационального фонда составит €1 млрд и будет направлен на развитие военных технологий и технологий двойного назначения, имеющих применение в сфере безопасности и обороны.

"Он также обеспечит и упростит более тесное и доверительное сотрудничество с частными компаниями — разработчиками новейших технологий", — говориться в заявлении НАТО.

Отмечается, что в противном случае они могут оказаться неспособными развивать новейшие технологические решения, необходимые для военно-промышленных комплексов государств НАТО.