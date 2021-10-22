Жовква дал показания полиции по делу о нападении на его дом

В Офисе Президента рассчитывают на быстрое установление заказчиков и возможных мотивов нападения на дом заместителя руководителя ОП Игоря Жовквы и привлечения всех виновных к ответственности. Об этом заявил пресс-секретарь Президента Сергей Никифоров, сообщает Укринформ.

"Сегодня ночью действительно совершили нападение на дом заместителя руководителя Офиса Президента Игоря Жовквы. К счастью, ни он, ни кто-то другой не пострадал. Хотим отметить оперативную и профессиональную работу полиции, которая уже задержала вероятного правонарушителя и проводит с ним следственные действия. Теперь надеемся и на скорейшее установление заказчиков и возможных мотивов этого нападения, а также привлечение всех виновных к ответственности", – отметил пресс-секретарь главы государства.

Он также сообщил, что Жовква уже дал показания следователям. Сейчас он находится на рабочем месте и продолжает выполнять возложенные на него функции.