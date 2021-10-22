Молодая жена Дмитрия Комарова продемонстрировала идеальный образ

Жена украинского путешественника и телеведущего программы "Мир наизнанку" Дмитрия Комарова, Александра Кучеренко, порадовала поклонников новым снимком. Девушка показала аутфит, который идеально подойдет для теплой осени, сообщает УНИАН.

Новая фотография появилась на личной странице в Instagram Александры. Телезвезда позировала в джинсах, красном гольфе и черной косухе. Стильный look она соединила с белыми кроссовками. Александра, которая несколько лет живет в столице, рада вернуться в родной город.

"Это город мог бы с легкостью возглавить рейтинг самых красивых городов Украины осенью! И ему точно принадлежит часть моего сердца" , — подписала девушка.