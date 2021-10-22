Метеоролог рассказала, будет ли на Новый год снег в Украине

Температура воздуха в ноябре и декабре 2021 года будет колебаться в пределах нормы или немного выше. Из-за этого снежный покров в декабре не образуется.﻿ Об этом на пресс-конференции рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова, сообщает УНИАН.

"Температура будет относительно высокой до Нового года. Из осадков ожидается дождь или мокрый снег. Снежный покров не успеет образоваться. Поэтому на новогодние праздники снега ожидать не стоит" , – рассказала Мартазинова.

Средняя температура в ноябре будет составлять 2-2,5 градуса в центре, до 4 градусов – на юге, и до 5-6 градусов – на западе страны. В северных и восточных областях она составит от 0,5 до 2 градусов.

В декабре температура опустится до -2 и -3 градусов, в зависимости от области.

Более холодным, но все же теплее, чем по средним многолетним значениям, будет январь.

"В первые дни января ожидается небольшое похолодание. При этом, температурный фон во всех областях будет выше средних многолетних значений – от -3 до -5 градусов" , – сказала Мартазинова.

Также январь будет со снегом.

Напомним, по прогнозу синоптика Вазиры Мартазиновой, зима этого года и следующие зимы в Украине будут морозными.