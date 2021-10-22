Каменских показала восточную сказку с Потапом

Потап и Настя Каменских любят путешествовать. На днях они улетели в жаркие ОАЭ, где наслаждаются прогулками по Дубае, Абу-Даби и регулярно радуют поклонников свежими фото и видеоотчетами из Эмиратов, пишет Ольвия Агаркова, РБК-Украина.

Настя в компании супруга посетила одну из главных достопремечательностей в Абу-Даби - мечеть шейха Зайда и поделилась завораживающими фото в Instagram.

Так, певица позирует на фоне белоснежных стен и куполов самой большой мечети в ОАЭ в закрытом наряде нежного персково-розового оттенка и с покрытой головой. Потап же похож на настоящего шейха (именно так жена и окрестила его в сторис): на нем – длинное белое платье канура и платок-арафатка на голове.

фото: instagram.com/kamenskux

Под своими атмосферными фото в лучах солнца возле мечети Настя указала автора снимков и назвала Потапа своим лучшим фотографом.

"Мечеть шейха Зайда - место, в котором оживает сказка о тысяче и одной ночи. Каждой клеточкой чувствую величественность и силу этого удивительно красивого места" , - поделилась впечатлениями от посещения знакового места певица.

фото: instagram.com/kamenskux