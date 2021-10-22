Дмитрий Комаров в Пакистане: в "зоне племен" и расскажет о "законе мести"

23 октября в 18:30 на телеканале 1+1 покажут завершающую серию "Мира наизнанку" о Пакистане. Дмитрий Комаров расскажет о жизни крупнейшего племенного народа в мире - пуштунов и побывает в "зоне племен" на границе с Афганистаном, сообщает УНИАН.

Пуштунов издавна считали воинственным племенем. Сегодня они живут в современных городах, но по-прежнему безоговорочно следуют собственному "закону чести" - Пуштунвали. За его нарушение здесь не сажают в тюрьму, а даже могут убить. Главные правила настоящего пуштуна включают чувство собственного достоинства, национальную гордость, доброе имя, веру, упорство, равенство и бадаль. Последний пункт очень важен для этого племени, несмотря на то, что является достаточно спорным для человека с современным мировоззрением.

"Бадаль - это компенсация или месть. Грубо говоря око за око, зуб за зуб. Возможность вершить суд без участия государственной власти, принимать решения, собравшись старейшинами и вынося вердикт: кто прав, кто виноват. Здесь до сих пор существует кровная месть. И если в какой-то семье кого-то убили, суд старейшин может принять решение, что нужно убить членов семьи убийцы. Вот такие законы общества существуют и в наши дни" , - рассказал Комаров.

Примером того, насколько важны эти законы для пуштунов, является так называемая "зона племен". Она расположена на границе с Афганистаном. Здесь проходит стратегически важный путь через горы из Пакистана в другие страны - Хайберский проход. Поэтому веками эту землю пытались захватить различные армии мира. Пакистану удалось присоединить их к своей территории только в 2018 году. Однако отношения между правительством и местными кланами все еще остаются напряженными. Правительство пытается установить полный контроль, но до сих пор есть часть "Зоны племен", где местные люди живут по своим правилам.

Команде "Мира наизнанку" удалось побывать в этом регионе до Афганского кризиса 2021 года и снять эксклюзивные кадры.

Постоянные конфликты и необходимость защищать свои дома сформировали воинственную культуру пуштунов. Поэтому у каждого местного жителя есть оружие, и оно здесь - предмет гордости.

В столице пуштунов, городе Пешавар, Дмитрий Комаров отправится в цех оружейного производства. Говорят, что на руках у жителей Пакистана находится около 44 млн единиц оружия. Его делают не только на крупных предприятиях, но и в подсобных помещениях. На таких производствах можно увидеть и взрослых мужчин, и маленьких мальчиков. Управляться с оружием пуштунов учат еще с малых лет, поэтому многие из них вместо школы учатся вооруженному делу. В небольших мастерских восстанавливают старое оружие и создают новое, делая точные копии известных иностранных моделей в огромных количествах.

Дмитрий Комаров побывает на таком производстве и покажет уникальные кадры, снять которые практически невозможно. Телезрители не только увидят такой цех изнутри, но и услышат драматическую историю торговца оружием, которому пришлось рискнуть жизнью собственной дочери.

Телеведущий расскажет, кто эти люди, которые производят тысячи единиц оружия ежемесячно, как они относятся к своей работе и что скрывают под маской суровых воинов.

Несмотря на опасность некоторых регионов Пакистана и культурные различия, Дмитрий Комаров отметил, что в этой стране есть города, куда можно приезжать туристам: "В Исламабад, Хунзу и Лахор можно ехать без охраны. Я бы назвал эти места золотым туристическим треугольником Пакистана. За вами обязательно будут присматривать спецслужбы, хотя вы этого даже не заметите. И это хорошо. Работа спецслужб в этой стране - ваша безопасность".