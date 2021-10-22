Промпроизводство возобновило падение

Объемы промышленного производства в сентябре 2021 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года упали на 0,7%. Таким образом, прекратился рост, который наблюдался в течение последних месяцев, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

По данным Государственной службы статистики Украины (Госстат), за январь-сентябрь 2021 года рост составил 1,4 % (за январь-сентябрь 2020 года объемы упали на 6,2%).

В добывающей промышленности и разработке карьеров рост за первые девять месяцев составил 1,2%, в перерабатывающей промышленности - рост на 1,6%, в поставках электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - рост на 1,2%.