Под ВР проходит митинг в стиле "Игры в кальмара"

Под Верховной Радой проходит митинг в стиле сериала в жанре выживания "Игра в кальмара" с требованием к президенту Зеленскому остановить "тарифный геноцид". Об этом сообщает Телеграм-канал PavlovskyNews.﻿

Протестующие пронумерованы, как и участники тайного турнира на выживание с финальным денежным призом. Также они выстроились на площади Конституции в форме геометрических фигур из сериала.

Митингующие считают, что платежки в 4 тыс. грн на данный момент являются для многих украинцев "неподъёмными". На митинге выступил пенсионер Виктор Ткачук, который заявил, что ему постоянно начисляют долг в платежке за отопление.

При чем, долг с сентября по октябрь вырос на 11,2 тыс. грн. Пенсионер пытался выяснить по телефону этот вопрос, но ему предложили обратиться в письменном виде в "Киевтеплоэнерго".