В Украине введут новые платежки за коммуналку

В Украине предусматривается введение нового формата платежек за коммунальные услуги, которые будут содержать информацию об уровне энергоэффективности. Это предусмотрено соответствующим законом (№4507), который Верховная Рада приняла накануне, сообщает UBR.

Министерство энергетики считает, что такие платежки помогут внедрить инструменты господдержки в сфере энергоэффективности.

"Она (платежка, – ред.) будет содержать подробную информацию относительно потребления, в частности, сравнение текущих показателей с прошлогодними, доступных энергоэффективных программ, качества услуг по поставке природного газа и электрической энергии" , – рассказала замминистра энергетики Юлия Пидкоморна.

Само повышение энергоэффективности позволит сэкономить средства граждан и сократить потребление ресурсов, что в конечном итоге поможет предотвратить климатические изменения.

В целом закон создает основы для повышения энергоэффективности бюджетной сферы и промышленности. В частности, крупные предприятия будут обязаны внедрить систему энергоменеджмента или раз в четыре года проводить энергоаудит. А органы государственной власти и местного самоуправления должны будут покупать исключительно энергоэффективные оборудование и помещения.

Законом также впервые вводится ответственность за нарушение законодательства в сфере обеспечения энергетической эффективности.