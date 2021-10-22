Укрзализныця предупредила о задержках поездов

В связи с проведением путевых работ на участке Мироновка - им. Т. Шевченко (Смела) возможны задержки некоторых поездов. В частности это касается станций Киев-Пассажирский и Львов.

Все работы планируется завершить до 29 октября, сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Поезда могут приезжать с задержкой от 5 минут до 1,5 часа на станции Мироновка, Пятихатки-Стык., Тимково, Бурты и Херсон.

25-27 октября в связи с проведением работ на станции Казатин-1 поезда будут курсировать с задержками от 25 минут до часа по станциям Здолбунов, Мироновка, Подволочиск, Вапнярка, Ворожба и Гребенка.

Также позже на 30 минут будут прибывать на станцию Киев-Пассажирский поезда:

№ 748 Львов - Киев;

№ 764 Одесса - Киев;

№ 716 Перемышль - Киев.

Позже на 20-25 минут будут прибывать на станцию Львов поезда Киев - Львов и Киев - Перемышль.