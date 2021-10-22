В США придумали тихие ветрогенераторы в виде панелей

Башни-ветряки требуют особого ландшафта и не могут находиться в городах. Даже меньшие по размерам лопастные ветрогенераторы слишком шумные, чтобы рядом с ними комфортно жить и работать, сообщает 3Dnews.

Все может изменить разработка американского дизайнера и предпринимателя Джо Дусе (Joe Doucet). Изобретатель создал ветрогенератор в виде настенной панели, место для которой найдется в любой точке города и даже отдельного дома.

Источник изображения: Joe Doucet

Предложенный инженером систему из нескольких десятков миниатюрных генераторов, турбины которых выполнены в виде решётки из длинных осей с небольшими чередующимися прямоугольными лопатками. Внешне это выглядит даже красиво, представляя собой модные сегодня кинетические скульптуры. Когда ветер дует, вращающиеся лопатки создают гипнотическую светотеневую динамическую картину.

Ценность предложенного решения в том, что его можно масштабировать по размерам и подогнать под любую конструкцию или даже размещать как большие фермы наподобие солнечных из множества однотипных ветряных панелей. По оценкам изобретателя, созданный им прототип со сторонами рамы 7,5 метра в длину и 2,5 метра в высоту за год может выработать до 10 тыс. кВт электроэнергии. Впрочем, эти расчеты могут отвечать особому расположению панелей и карте ветров в определённой местности, поэтому к ним надо относиться с осторожностью.

Сам изобретатель считает, что наиболее эффективным расположением таких панелей будут стены больших зданий или места вдоль скоростных трасс, где электричество будет вырабатываться даже в отсутствие ветра только за счет быстрого движения автомобилей. Сейчас он занят поиском заинтересованных производителей ветряных панелей-стен и надеется выйти на коммерческий уровень.