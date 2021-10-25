Названо 5 истин о семейной жизни, которые лучше узнать до брака

Когда люди женятся, они мечтают быть счастливыми до конца дней. Но семейная жизнь не всегда безоблачна. И есть истины о браке, которые лучше узнать до решающего дня, сообщает УНИАН.

Безусловной любви к партнеру не существует. Кто бы ни говорил, что вы будете всегда любить партнера - это не так. Ваш муж - не ваш ребенок. А только к детям возникает безусловная любовь на всю жизнь. Вы не обязаны любить мужчину просто так, как и он вас. Брак - это работа двух людей.

Первые два года после рождения ребенка - самые тяжелые. Готовьтесь к тому, что будет тяжело и отношения пройдут немалые испытания. Дети дарят радость, но они также меняют весь уклад жизни. Поэтому придется научиться заново решать конфликты с мужем, искать способы общения, разговаривать, не накапливая претензии и обиды.

Секс не всегда будет главным. И выходить замуж только потому, что вам в постели с этим партнером хорошо - глупо. Ведь в течение семейной жизни будут моменты, когда секс уйдет с первого плана. Рождение детей, проблемы со здоровьем, стресс на работе - на либидо будут влиять многие факторы. Научитесь стимулировать свое либидо: просмотром кино, чтением эротических книг - всем, что вам помогает. И не давите на мужчину, если он отказывается от близости.

Делайте все, что приносит радость в отношения. Ласково называйте партнера, целуйтесь, делайте кофе в постель.

Прекратите споры о вкладе в семью. Много семейных скандалов происходит на почве выяснения того, кто больше вкладывает в семью: тот, кто приносит деньги или тот, кто воспитывает детей. Это бессмысленный спор, и в нем никогда не будет победителя. Каждый вкладывает свою долю в отношения. Нужно научиться делить обязанности. Муж должен помогать с детьми и по дому, а жена вносить свою долю в семейный бюджет.