В Киевском БТИ проходят обыски

В помещениях коммунального и других предприятий на территории города Киева, Чернигова, а также Киевской области проводятся одновременно 16 обысков. Об этом, ссылаясь на пресс-службу Киевской городской прокуратуры, сообщает Корреспондент.

Правоохранители проводят обыски в служебных помещениях коммунального предприятия Киевского городского совета "Киевское городское бюро технической инвентаризации" и ряда других предприятий по факту растраты бюджетных средств на сумму около 1,2 млн гривен.

"В ходе досудебного расследования установлено, что в период 2018-2021 годов должностные лица КП КГС Киевское городское бюро технической инвентаризации, по предварительному сговору с должностными лицами ООО Лаборатория Информационных Технологий и ряда других предприятий, совершили растрату и присвоение бюджетных средств, которые предназначались для закупки услуг по обработке данных, путем их незаконного перечисления на счета рисковых субъектов хозяйствования", – говорится в сообщении.

По результатам проведенного аналитического исследования специалистами Управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем ГУ ГНС в г. Киеве, в финансовой и хозяйственной деятельности коммунального предприятия выявлены многочисленные нарушения.

На основании постановлений суда 22 октября в офисных помещениях коммунального и других предприятий на территории города Киева, Чернигова, а также Киевской области проводятся 16 обысков с целью отыскания первичных финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных преступлений.