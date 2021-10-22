Экс-глава МВД Аваков заразился коронавирусом

Экс-глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков заболел коронавирусом. Об этом, со ссылкой на источник в окружении экс-министра, сообщает Страна UA.

При этом, по его словам, слухи о тяжелом состоянии (их активно сегодня распространяют анонимные телеграм-каналы - ред.) сильно преувеличены.

"Аваков не в реанимации и даже не в больнице. Болеет уже пятый день, средняя степень тяжести" , - сказал источник. ﻿

От самого Авакова во всех его соцсетях подобных сообщений пока нет.