Меркель приняла участие в своем последнем саммите ЕС

Канцлер Германии Ангела Меркель приняла участие в саммите ЕС в последний раз в качестве главы немецкого правительства. Лидеры Евросоюза встретили ее аплодисментами, а в конце устроили небольшую прощальную церемонию с вручением подарка, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

Лидеры Евросоюза встретили Меркель аплодисментами и устроили небольшую прощальную церемонию. В частности, был показан двухминутный видеоролик с кадрами саммитов за последние 16 лет. На них можно увидеть канцлера Германии с главами государств и правительств.

В ходе мероприятия президент Евросовета Шарль Мишель произнес благодарственную речь. Он назвал Меркель памятником и заявил, что саммиты ЕС без нее похож на " Рим без Ватикана или Париж без Эйфелевой башни ".

Шарль Мишель также вручил Меркель подарок - скульптуру штаб-квартиры Европейского совета. Его автором стал голландско-французский дизайнер и художник Максим Дутер.

Напомним, Меркель занимала пост канцлера Германии 16 лет. В 2018 году она объявила об уходе из политики и отказалась претендовать на пост главы немецкого правительства на выборах в Бундестаг, которые прошли осенью 2021 года.