НАТО: РФ не стоит опасаться возможного членства Украины в Альянсе

России не надо бояться будущего членства Украины в НАТО, равно как и пытаться его предотвратить. Об этом заявил генеральный секретарь Организации Северно-Атлантического договора Йенс Столтенберг, сообщает Интерфакс-Украина.

В пятницу в Брюсселе по окончании двухдневного заседания министров обороны стран-членов организации, отвечая на вопрос журналистов о том, нужно ли РФ бояться вступления Украины в Альянс, генсек сказал:

"Нет. Частично потому, что НАТО – оборонный альянс, а также частично потому, что это Украина, и союзники по НАТО будут решать, когда Украина готова присоединиться к альянсу. Никакая другая страна не имеет право ни вмешиваться, ни сказать "нет" этому процессу".

Столтенберг подчеркнул, что Украина – "суверенное, независимое государство" .

"А суверенное независимое государство имеет право решать свой собственный путь. Поэтому это только Украина будет решать, хочет ли она быть членом НАТО. И это тридцати союзникам решать, когда Украина будет соответствовать стандартам НАТО", – пояснил он позицию альянса.

При этом, генсек организации констатировал, что расширение НАТО за последние десятилетия только "привнесло мир и стабильность по всей Европе" .